eSport: la Federazione asiatica ha un nuovo presidente

Il mondo degliè in costante crescita, questo è fuor di dubbio. Il movimento, anche se in Italia sta ancora muovendo i primi passi, nel resto del mondo è caratterizzato da un'attenzione mediatica e politica senza precedenti. Soprattutto in Asia, regione da sempre tra le più attive e prolifiche sotto tale profilo.

All'avanguardia su qualsiasi fronte, il movimento asiatico ha da poco un nuovo rappresentante di peso, pronto a portare il movimento ad un altro livello e a sottolineare ancora una volta quanto i tempi siano maturi affinché gli eSport divengano disciplina olimpica.

Eletto lo scorso martedì, Kenneth Fok andrà a ricoprire la carica di nuovo presidente della Asian Electric Sports Federation, rimpiazzando così la kazaka Natalya Sipovich dopo che quest'ultima ha ricoperto la carica per l'intero mandato di durata decennale.

Kenneth Fok non è un nome da prendere alla leggera. Il nuovo presidente della AESF è infatti il figlio di Timothy Fok, Presidente del Comitato Olimpico di Hong Kong. Il passaggio di consegne è arrivato in un momento in cui il CIO sta valutando con molto favore l'ipotesi di un allargamento agli eSport (tranne quelli violenti, ma sul punto non c'è ancora chiarezza) e l'investitura di Kenneth Fok sembra esser stata favorita proprio dalle sue connessioni col Comitato Olimpico di Hong Kong. Ciò dovrebbe favorire una maggiore comunicazione e un deciso rafforzamento dei rapporti tra le varie parti in gioco.

Il trentottenne neo-presidente, comunque, non è uno sprovveduto. Anzi, ha ben chiaro che la strada da percorrere è ancora molto lunga e sta già pensando a diversi interventi tesi a regolamentare il settore, anche per ciò che concerne il doping e, la non discriminazione e il fair play.