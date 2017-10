eSport: Jennifer Lopez e gli investimenti milionari dei VIP

Il mondo eSport negli Stati Uniti è sempre più mainstream. Dopo l'ingresso die di altre gloriose stelle dell'e dell', ora il mondo competitivo attira VIP di ogni sorta. Tra i tanti, l'ultima star a interessarsi di questo framework è

Ebbene sì, le vie degli investimenti milionari sono proprio infinite.

Andiamo con ordine: come abbiamo già anticipato, nel corso dell'ultimo anno il firmamento eSport a stelle e strisce si è illuminato di una incalcolabile quantità di stelle che, ovviamente, hanno intravisto le potenzialità e i futuri guadagni. Shaq; Kevin Nangle (uno dei proprietari dei Sacramento Kings); Anthony Noto (ex eminenza grigia degli affari della NFL) e Rick Fox (tre volte campione con i Los Angeles Lakers dei miracoli) che ha acquistato per un milione di dollari una squadra di League of Legends e l'ha rinominata Echo Fox.

A questi, si sono aggiunti Marshawn Lynch (running back degli Oakland Riders), Michael Strahan (New York Giants), Alex Rodriguez e Marlon Byrd (Cleveland Indians). Vi starete chiedendo cosa può azzeccarci Jennifer Lopez in tutto questo. Qui si entra nel patinato e scivoloso mondo del gossip. La cantante ha una relazione proprio con l'appena citato ex giocatore di baseball Alex Rodriguez il quale, a questo punto, con tutta probabilità l'ha fatta convinta a investire nella più famosa squadra eSport statunitense: gli NRG.

Nel momento attuale, insomma, il team professionistico americano NRG (che può vantare squadre per qualunque titolo abbia anche solo una lontana parvenza competitiva) si è visto recapitare in saccoccia altri 15 milioni di dollari freschi freschi. Ovvio, dunque, che l'operazione sia stata salutata con un Tweet e un cuoricino. Ci pare il minimo.

Inoltre, stando alle ultime notizie di mercato NRG avrebbe investito ben venti milioni di dollari per avere una squadra nella prossima Overwatch League. Vedremo se col potere dei soldi avranno la meglio sugli avversari.