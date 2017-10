eSports: Twitch e YouTube superano HBO e Netflix per numero di utenti attivi

Quale servizio riesce ad attrarre più spettatori,? Un nuovo rapporto rivela che sempre più persone guardano contenuti dedicati ai videogiochi e osservano chi gioca, tanto che il numero di utenti attivi sulla piattaforma Twitch supera di gran lunga quelli di HBO, Netflix, ESPN e Hulu considerati, peraltro, tutti assieme.

L'ultimo studio di SuperData Research rivela che i contenuti come i live stream, i walktrough e i video di gameplay, muovono (si tratta ancora di una stima che probabilmente subirà minime variazioni sino a dicembre 2017) circa 666 milioni di spettatori. Circa 563 milioni di persone guardano i contenuti su YouTube, mentre 212 milioni di giocatori si godono i propri streamer preferiti su Twitch.

Questi numeri non solo sembrano in linea con i dati del 2016, ma le statistiche di quest'anno dimostrano che i contenuti dedicati al gaming stanno crescendo in maniera esponenziale. Alla fine dell'anno scorso, circa 185 milioni di persone avevano guardato video dedicati al gaming su Twitch; mentre 517 milioni hanno utilizzato YouTube.

In confronto, HBO ha stimato in circa 130 milioni gli abbonati nel 2016, con Netflix che segue a ruota con 93 milioni. Come si nota anche dai grafici comparativi, la situazione è impietosa.

Si stima, infatti che l'industria videoludica genererà profitti per circa 3,2 miliardi di dollari solo quest'anno, con un incredibile 56% dei ricavi proveniente proprio da Twitch. Il report, inoltre, mostra come gli spettatori appartengano a fasce socio-demografiche molto diverse tra loro.

Circa il 46% di tutti gli spettatori sono donne, e gli spettatori hanno un'età media di 33 anni. Il 52% vive in Nord America; ciò significa che gli Stati Uniti e il Canada sono i principali fautori del successo dei contenuti in streaming.

Uomini e donne appartengono solitamente alla classe media e sono persone che potrebbero non avere abbastanza tempo alla fine di una lunga giornata lavorativa per sedersi e giocare. Non è chiaro, per ora, se altri concorrenti si uniranno al mercato del live stream nel tentativo di competere con YouTube e Twitch. Ma sembra comunque molto probabile, data la notizia di qualche giorno fa secondo cui Hulu (altra piattaforma di streaming) avrebbe stretto una partnership per la trasmissione di canali tematici dedicati all'eSports.