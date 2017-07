Eternal Backlog: Resident Evil 7 e Prey giocati in diretta il 27 luglio

Tornano gli appuntamenti targati Everyeye Live: per la giornata di oggi abbiamo in programma due trasmissioni dedicate a(ore 17:00) e(Ore 21:00), le quali andranno in onda come di consueto su Twitch e YouTube.

Si partirà alle 17:00 con la seconda puntata di Eternal Backlog dedicata a Resident Evil VII Biohazard per proseguire alle ore 21:00 con la seconda live dedicata a Prey di Arkane Studios.

Entrambe le dirette andranno in onda agli orari indicati su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.