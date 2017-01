Eternal Darkness: Nintendo rinnova i diritti sul marchio

Il 20 dicembre scorso,ha presentato documentazione all'ufficio brevetti americano per il rinnovo del trademark. L'ultimo rinnovo risale al dicembre 2014, questa nuova estensione permetterà alla società di ottenere i diritti sul marchio per altri tre anni.

Il rinnovo non indica necessariamente l'esistenza di un nuovo episodio della saga ma è comunque interessante notare come Nintendo non abbia intenzione di cedere i diritti sul franchise, nonostante questo sia fermo da oltre 14 anni. Eternal Darkness è stato pubblicato su GameCube nel 2002, ricevendo sin da subito una calorosa accoglienza da parte di pubblico e critica, nonostante questo però le vendite si sono dimostrate piuttosto tiepide.

Da anni si un parla di un possibile Eternal Darkness 2 ma fino ad oggi nessun sequel è mai stato annunciato. Secondo alcuni rumor, Eternal Darkness potrebbe essere uno dei giochi di lancio della Virtual Console GameCube su Switch, al momento però vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni.