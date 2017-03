, primo titoloper PlayStation 2, potrebbe arrivare presto su PlayStation 4. Il sito ExoPhase ha infatti pubblicato la lista trofei del gioco, confermando di fatto la prossima comparsa dello stesso sul PlayStation Store.

La lista trofei è consultabile a questo indirizzo, Eternal Ring è un action RPG sviluppato da From Software e pubblico in Giappone nel marzo del 2000 come titolo di lancio della seconda console Sony.

La versione emulata dovrebbe arrivare molto presto sul PlayStation Store, con il supporto per il trofei e il Remote Play, come tutti i giochi della collana PS2 Classic. Restiamo in ogni caso di notizie ufficiali da parte del publisher.