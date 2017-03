Ethan Korver avrà un ruolo minore in Red Dead Redemption 2

Nelle scorse ore, il profilo IMDB di Ethan Korver si è aggiornato includendo Red Dead Redemption 2 tra i suoi lavori. Interrogato su Twitter, l’attore e doppiatore ha confermato il suo coinvolgimento nel progetto, ammettendo tuttavia che il suo sarà solo un ruolo marginale.

Nel tweet di risposta Korver scrive: “Sì, dovrei recitare la parte di un cowboy, ma in realtà non dovevo essere nominato. Non so chi mi abbia inserito all’interno del cast principale su IMDB. Il mio personaggio ha un ruolo marginale”.

Non è la prima volta che Ethan Korver lavora nel mondo del gaming: di recente ha infatti prestato la sua voce ad alcuni personaggi in Just Cause 3, Call of Duty: Infinite Warfare e Mafia III. Red Dead Redemption 2 è atteso per la fine di quest’anno su PlayStation 4 e Xbox One, anche se alcune informazioni trafugate sul sito di Denuvo suggeriscono un possibile arrivo anche su PC.