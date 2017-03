Etrian Mystery Dungeon 2 annunciato per Nintendo 3DS

hanno annunciatoper Nintendo 3DS, per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer del gioco che introduce i personaggi e le ambientazioni di questo nuovo titolo della serie.

Il publisher ha annunciato inoltre anche l'edizione speciale denominata "Etrian Odissey 10th Anniversary Box" che includerà il gioco completo, una confezione cartonata e un artbook di 200 pagine con immagini tratte da tutti gli episodi della saga. Inoltre, le prime copie conterranno anche il CD musicale "User's Best Album" che raccoglie le canzoni preferite dai giocatori.

Etrian Mystery Dungeon 2 uscirà in Giappone il 26 maggio, per il momento non ci sono conferme riguardo un possibile arrivo del titolo in Occidente.