Etrian Mystery Dungeon 2: pubblicato un nuovo gameplay trailer

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per, mostrandoci alcune classi che saranno presenti nel gioco: pirata, alchimista, monaco e contadino. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il primo trailer pubblicato a Marzo, invece, gettava uno sguardo sulle ambientazioni e sulla storia del gioco. Etrian Mystery Dungeon 2 è il sequel di Etrian Mystery Dungeon, jrpg che mescola elementi di Etrian Odyssey (come la gestione del party) e Mystery Dungeon (come la grande quantità di dungeon generati proceduralmente).

Il titolo uscirà in Giappone il prossimo 26 maggio su Nintendo 3DS. Per il momento non è arrivata nessuna conferma riguardo una possibile release in Occidente.