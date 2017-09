Etrian Odissey V: i misteriosi Harbinger presentati nel nuovo trailer

Atteso per console 3DS il prossimo 3 novembre,torna a mostrarsi con un nuovo trailer. Il filmato, che trovate in cima alla notizia, ci presenta questa volta i misteriosi

Brandendo una falce gigante e avvolti da un’energia misteriosa conosciuta come miasma, gli Harbinger sono dei mietitori di distruzione pronti a proteggerti in un istante. Oltre ad essere in grado di disperdere i danni annientando le armi dei nemici, gli Harbinger possono aiutare il party e infliggere gravi danni ai nemici grazie al potere del miasma. Utilizzando TP, possono evocare una potente armatura di miasma con supporto passivo o con abilità (maleficio, paralisi, ecc.). Stai attento però, indossando l’armaturà abbasserai I tuoi HP. Sono una classe non convenzionale, ma potrebbe rivelarsi una grande risorsa nelle mani giuste.



Etrian Odissey V: Beyond the Myth uscirà il 3 ottobre su 3DS. In caso foste interessati a provare con mano il titolo, vi ricordiamo che è disponibile sul Nintendo eShop una demo gratuita del titolo.