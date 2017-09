Etrian Odissey V: il nuovo trailer è incentrato sulla classe dello Sciamano

ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer dedicato a, già disponibile in Giappone su Nintendo 3DS e in arrivo in Nord America ed Europa nel corso di quest'autunno. Il filmato in questione, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci presenta la classe di supporto dello

"Lo Sciamano utilizza varie preghiere per aiutare gli alleati ad infliggere maggiore danno ed eseguire un maggior numero di attacchi. Oltre ad aiutare ad accrescere le statistiche e migliorare le resistenze del party, lo Sciamano può annullare i suoi buff per rilasciare un'ondata offensiva mortale per i nemici".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Etrian Odissey V è ora disponibile in Giappone su Nintendo 3DS. Il gioco giungerà sul mercato occidentale nel corso dell'autunno.