Etrian Odyssey V: annunciata la data di uscita europea

ha finalmente annunciato la data di uscita europea di. Il nuovo capitolo della serie arriverà nel vecchio continente il prossimo 17 ottobre in versione digitale, mentre l'edizione fisica sarà lanciata il 3 novembre, esclusivamente su Nintendo 3DS.

È stato inoltre pubblicato un video-unboxing della Launch Edition (disponibile solamente per il mercato nordamericano) che comprende il gioco, un artbook da 24 pagine, un CD con sei tracce della colonna sonora e una custodia personalizzata. I giocatori europei potranno invece acquistare la limited edition che include solamente una copia del gioco e il suddetto artbook. Ricordiamo ai lettori che la demo di Etrian Odyssey V Beyond the Myth è disponibile per il download dal Nintendo eShop.