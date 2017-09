Etrian Odyssey V: annunciate le classi Rover e Negromante

sono pronti per la battaglia inper Nintendo 3DS, il nuovo RPG diin arrivo il prossimo 3 novembre in Europa, in vendita al prezzo di 39,99 euro.

Rover

Incontra i veri cacciatori di Yggdrasil, la classe dei Rover. Con una grande abilità negli attacchi a lunga distanza, la classe dei Rover può colpire in modo letale in battaglia. La loro conoscenza della natura li avvantaggia nella pianificazione degli scontri, specialmente quando si tratta di missioni speciali che coinvolgono l'esplorazione di un territorio sconosciuto. Oltre a scovare i mostri, questi cacciatori possono anche ottenere aiuto dagli animali per l’offensiva e la difesa.

Negromante

Non è un segreto che la morte attende tutti coloro che entrano nell'albero di Yggdrasil, ma sapevi che puoi portare la morte nell'albero? Ok, questo sembra un po 'confuso, ma tutto acquista un senso se spieghiamo chi sono i Necromancer e cosa sono in grado di fare. Questi maestri delle arti oscure non sono i migliori combattenti, ma possono invocare degli spettri per fargli fare il lavoro sporco al posto loro, i quali non solo sono in grado di distribuire e assorbire i danni, ma possono anche essere sacrificati per il bene maggiore. Vuoi guarire il party? Sacrifica uno spettro! Vuoi neutralizzare le difese nemiche per qualche turno? Sacrifica uno spettro! Vuoi aumentare la forza magica del party? Sacrifica uno spettro! Anche se i Necromancer sono poco convenzionali, le loro competenze sono preziose per il party.

La demo di Etrian Odyssey V Beyond the Myth è ora disponibile sul Nintendo eShop e consente ai futuri esploratori di creare qualsiasi tipo di party desiderino (ogni personaggio e classe sono disponibili) per dare una sferzata all’inizio del gioco su tutta la mappa. Anche se non è possibile superare il livello 10 e si possono esplorare solo i primi 3 piani dell’albero, le partite e i progressi saranno trasferiti nel gioco principale al lancio.