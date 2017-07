Etrian Odyssey V: annunciati i bonus preordine, pubblicato un nuovo trailer

hanno annunciato i bonus preordine di, pubblicando anche un nuovo trailer del gioco, in arrivo durante l'autunno su Nintendo 3DS.

Dicono che chiunque raggiunga la cima del colossale Yggdrasil potrà esaudire il suo più grande desiderio. Quindi cosa c’è di così difficile nel salire su un albero? Beh, oltre ad essere un gigantesco labirinto, Yggrasil cela pericoli spaventosi e terrificanti nemici sempre in agguato. Ma non lasciarti intimidire, Etrian Odyssey V offre un tesoro che rafforzerà il tuo spirito avventuriero!

Ecco quello che otterresti effettuando il pre-order o acquistando una copia del gioco: un Art Book di 24 Pagine – un bellissimo art e i concept, la copertina di questo magnifico art book è opera dell’ilustratore Yuji Himukai. Gli esploratori unici che formeranno il tuo party sono una meraviglia da guardare. E non è finita qui! Scopri di più sul dragone con l’ armatura con il nuovo trailer. Una delle quattro classi per la razza Earthlain, il dragone è perfetto per assorbire i danni e per eliminare l'artiglieria pesante. Dovrà proteggere il party da vari attacchi con differenti stadi di guardia, è la prima linea di difesa contro tutti gli ostili intorno a Yggdrasil. Mentre i dragoni crescono di livello, possono scegliere tra una forma Master per una difesa impenetrabile o focalizzarsi sulle capacità offensive.

I Bufu Boyz sono tornati e sono pronti per celebrare il decimo anniversario della serie Etrian. Will e EJ di Atlus faranno vari streaming dei titoli Etrian ogni venerdì partendo dal 28 Luglio alle 00:00. Questo porterà all’evento EOV streaming che si terrà il 15 Settembre. Etrian Odyssey V Beyond the Myth sarà pubblicato nell’autunno 2017 per Nintendo 3DS al prezzo di €39.99.