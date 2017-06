ha annunciato chearriverà in Nord America durante l'autunno, in formato retail e digitale per Nintendo 3DS. Il gioco sarà interamente doppiato in inglese e costerà 39,99 dollari.

La compagnia ha anche pubblicato il primo trailer ufficiale del gioco, il quale contiene però un piccolo errore, in quanto la finestra di lancio indicata è "Early 2018", smentita poi da un portavoce del publisher. Per quanto riguarda l'uscita europea di Etrian Odyssey V Beyond the Myth, Atlus USA ha rivelato che la data di uscita verrà comunicata in un secondo momento.