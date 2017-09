ha annunciato che la demo giocabile diè ora disponibile per il download dal Nintendo eShop. La versione di prova permetterà di giocare le primissime fasi dell'avventura, affrontando le quest iniziali.

Tutti i personaggi e le classi saranno sbloccate nella demo, i giocatori potranno esplorare tre dungon e importare i salvataggi nella versione completa non appna questa sarà disponibile

Etrian Odyssey V Beyond the Myth è già disponibile in Giappone e arriverà in Nord America il 17 ottobre, il lancio in Europa è previsto nel corso dell'autunno in esclusiva sulle console della famiglia 3DS e 3DS.