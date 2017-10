Etrian Odyssey V: Beyond the Myth è disponibile in Europa in versione digitale

ha ufficialmente annunciato la disponibilità di, acquistabile ora per Nintendo 3DS in formato digitale. Ricordiamo che una versione retail del gioco è in arrivo il prossimo 3 novembre.

E' giunto il momento di scalare un grande albero, liberare il tuo spirito da avventuriero e scappare da nemici terrificanti: Etrian Odyssey V: Beyond the Myth è disponibile in versione digitale in Europa per Nintendo 3DS.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth racconta la missione di un nuovo avventuriero che cerca di arrivare sulla cima di Yggdrasil. Si mormora infatti, che i coraggiosi che riusciranno ad affronatre i pericoli del labirinto di Yggdrasill, raggiungendo la cima, potranno esaudire il loro più grande desiderio... Con le più belle personalizzazioni della serie Etrian Odyssey, nuovi bonus aggiuntivi per le razze e dieci classi uniche (ognuna con due diversi sentieri di specializzazioni), puoi creare il tuo party perfetto.

Le caratteristiche principali di Etrian Odyssey V: Beyond the Myth:

Crea la tua odissea – A partire dalla scelta del tuo party per esplorare il misterioso labirinto dell’albero di Yggdrasil, Beyond the Myth si basa completamente sulle tue scelte per un’avventura unica. Metti alla prova le tue abilità di sopravvivenza mentre esplori saggiamente i piani di Yggdrasil, usa delle tattiche astute per combattere le bestie feroci sul tuo cammino, prendi le giuste decisioni a seconda delle occasioni e molto altro ancora. Per fronteggiare queste sfide, la tua città Iorys è la base per soddisfare tutte le tue esigenze di vendita/acquisto, reclutamento e informazioni!

– A partire dalla scelta del tuo party per esplorare il misterioso labirinto dell’albero di Yggdrasil, Beyond the Myth si basa completamente sulle tue scelte per un’avventura unica. Metti alla prova le tue abilità di sopravvivenza mentre esplori saggiamente i piani di Yggdrasil, usa delle tattiche astute per combattere le bestie feroci sul tuo cammino, prendi le giuste decisioni a seconda delle occasioni e molto altro ancora. Per fronteggiare queste sfide, la tua città Iorys è la base per soddisfare tutte le tue esigenze di vendita/acquisto, reclutamento e informazioni! Gameplay basato sui progressi sulla mappa – Non sarebbe un vero gioco Etrian Odyssey senza la necessità fondamentale di segnare sulla mappa i tuoi progressi. Per quelli nuovi alla serie, la schermata inferiore del 3DS mostra una mappa che deve essere compilata mentre si avanza in un dungeon. I giocatori possono utilizzare la mappa per segnare dove si trovano i tesori, le porte, i nemici, gli ostacoli ambientali e altro. Aspettati l’inaspettato ad ogni turno—e prendine nota sulla mappa perchè non sia inaspettato in futuro!

– Non sarebbe un vero gioco Etrian Odyssey senza la necessità fondamentale di segnare sulla mappa i tuoi progressi. Per quelli nuovi alla serie, la schermata inferiore del 3DS mostra una mappa che deve essere compilata mentre si avanza in un dungeon. I giocatori possono utilizzare la mappa per segnare dove si trovano i tesori, le porte, i nemici, gli ostacoli ambientali e altro. Aspettati l’inaspettato ad ogni turno—e prendine nota sulla mappa perchè non sia inaspettato in futuro! Battaglie a turni epiche – C’è un motivo se nessuno ha mai raggiunto la cima di Yggdrasil. Creature pericolose e terrificanti nemici infestano il labirinto su ogni piano, quindi preparati a delle battaglie strategiche a turni epiche. Una pianificazione appropriata ed il bilanciamento del party sono fondamentali per il successo. Avrai bisogno del team giusto per raggiungere i tuoi obiettivi!

– C’è un motivo se nessuno ha mai raggiunto la cima di Yggdrasil. Creature pericolose e terrificanti nemici infestano il labirinto su ogni piano, quindi preparati a delle battaglie strategiche a turni epiche. Una pianificazione appropriata ed il bilanciamento del party sono fondamentali per il successo. Avrai bisogno del team giusto per raggiungere i tuoi obiettivi! Vasta creazione e personalizzazione dei personaggi – Con quattro razze uniche, 10 classi distinte, il titolo offre maggiori opzioni di personalizzazione rispetto ai capitoli precedenti del franchise

– Con quattro razze uniche, 10 classi distinte, il titolo offre maggiori opzioni di personalizzazione rispetto ai capitoli precedenti del franchise Una direzione artistica e musicale magica – Il celebre illustratore Yuji Himukai e il noto compositore Yuzo Koshiro tornano a mettere la firma sulla direzione artistica e musicale del gioco

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth è disponibile in versione digitale e sarà pubblicato in versione fisica il 3 Novembre per Nintendo 3DS al prezzo di €39.99. Sul Nintendo eShop è disponibile una demo del gioco; per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.