Etrian Odyssey V Beyond the Myth: il nuovo trailer ci mostra il Warlock in azione

: Deep Silver ha pubblicato un nuovo trailer di, in cui possiamo vedere la classein azione. Ricordiamo che il gioco sarà pubblicato nell’autunno 2017 peral prezzo di €39.99.

Ci sono molti mostri che chiamano Yggdrasil "casa". Certo, il gelido acciaio e la polvere esplosiva in genere fanno il loro lavoro, ma a volte un po' più di forza è necessaria quando si tratta di bestie molto feroci. Fortunatamente, la classe Warlock offre una scintilla magica per far fronte a questi impedimenti. E quando diciamo scintilla, in realtà si intende l'antico potere che può evocare palle di fuoco ardenti, tempeste mostruose, amplificare diverse abilità magiche e molto altro ancora! Salendo di livello, i Warlock possono specializzarsi ulteriormente in abilità elementari di base (fuoco, ghiaccio e fulmine) o apprendere nuovi incantesimi di terra e di vento.

I Bufu Boyz sono tornati e sono pronti per celebrare il decimo anniversario della serie Etrian. Will e EJ di Atlus faranno vari streaming dei titoli Etrian ogni venerdì partendo dal 28 Luglio alle 00:00. Questo porterà all’evento EOV streaming che si terrà il 15 Settembre.