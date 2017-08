Etrian Odyssey V uscirà in Nord America il 17 ottobre: pubblicato un nuovo trailer

ha annunciato cheuscirà in Nord America suil prossimo 17 Ottobre. Pubblicato un nuovo trailer in inglese dedicato alla classe del Fencer: lo trovate in cima alla notizia.

La classe Fencer si presenta con caratteristiche molto equilibrate, visto che possiede ottimi valori di attacco, di difesa e di evasione, l'ideale per un approccio versatile ai combattimenti. Il trailer precedente, sempre in lingua inglese, era invece dedicato alla classe del Warlock.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth uscirà su Nintendo 3DS in Nord America il prossimo 17 Ottobre, mentre si rimane ancora in attesa di ulteriori dettagli sulla data di pubblicazione europea.