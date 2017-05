Europa Universalis IV: annunciata la nuova espansione Third Rome

ha oggi annunciato l'arrivo di, Il primo immersion pack per il suo best seller strategico che introduce una nuova regione e offre uno sguardo in profondità su una delle più grandi potenze dell’era moderna - la Russia.

Con l'arrivo dell'espansione, la Russia avrà due governi unici che potranno servirsi di speciali abilità con cui incrementare la loro rispettiva influenza sui territori. I giocatori potranno fare uso delle proprie abilità amministrative per ridurre il potere delle province; agire per vie diplomatiche per sedare le rivolte; e fare ricorso alle proprie risorse militari per reclutare nuove unità per il proprio esercito.

In cima alla notizia trovate il reveal trailer dell'espansione Third Rome, che al momento rimane ancora priva di una data di lancio.