Eventi e ricompense speciali nei giochi Blizzard per i 20 anni di Diablo

Per festeggiare il ventesimo anniversario di, uscito originariamente il 31 dicembre 1996,ha annunciato che lancerà una serie di eventi che coinvolgeranno

"Con l'approssimarsi dell'anniversario dell'uscita del gioco originale, il 31 dicembre, Blizzard Entertainment è lieta di celebrare il ventesimo anniversario di Diablo. Siamo pronti a festeggiare la nostra passione per il mondo di Sanctuarium e per gli eroi che lo abitano!". In Hearthstone ci attenderà una rissa speciale, mentre in Overwatch arriveranno nuovi spray e un'icona utente inedita. In Diablo III, invece, potremo rivivere parte del primo capitolo della serie grazie all'evento Oscuramento di Tristram. In attesa che la software house californiana condivida informazioni più specifiche, vi consigliamo di dare un'occhiata al comunicato ufficiale in italiano se volete scoprire tutti i dettagli noti fino a questo momento.