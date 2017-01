Eventi stagionali e tornei nel futuro di Steep

ha pubblicato un nuovo video didella serie Made in the Alps in cui gli sviluppatori ci parlano dei piani futuri in serbo per il gioco, che comprendono diverse interessanti novità.

La software house ha infatti confermato di voler introdurre alcuni eventi stagionali in occasione delle ricorrenze maggiori dell'anno, come Pasqua, Halloween e Natale. Inoltre a breve faranno la loro comparsa alcuni tornei aperti a tutti che permetteranno ai giocatori di competere l'uno contro l'altro in una serie di sfide speciali. Ricordiamo che Steep è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4 e farà il suo debutto su Nintendo Switch entro la fine del 2017.