ha pubblicato un nuovo trailer di: il video, della durata di due minuti, introduce i personaggi, le ambientazioni e le principali meccaniche di gameplay di questo RPG sviluppato dal teame in arrivo su Nintendo 3DS durante l'estate.

In Ever Oasis, i giocatori dovranno costruire la propria oasi nel deserto, un luogo inospitale e decisamente ricco di segreti da scoprire. Ideato da Koichi Ishii (papà di Secret of Mana), il gioco presenta meccaniche gestionali unite ad elementi da RPG tradizionale.

Ever Oasis arriverà in Europa il 23 giugno in esclusiva su Nintendo 3DS, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima.