per Nintendo 3DS arriverà in Europa il 23 giugno, una demo giocabile potrebbe però essere presto resa disponibile sul Nintendo eShop. Un utente di Reddit ha infatti fotografato un poster promozionale del gioco esposto in un negozio, che conferma la presenza di una demo.

Al momento purtroppo non ci sono dettagli di alcun tipo e Nintendo non ha annunciato ufficialmente l'arrivo di una versione di prova del gioco. Ever Oasis è un gioco di ruolo sviluppato da Grezzo, team già responsabile delle riedizioni 3D di The Legend of Zelda Ocarina of Time e The Legend of Zelda Majora's Mask.