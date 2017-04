Everspace riceve l'ultimo update per la versione Early Access

ha pubblicato l'ultimo aggiornamento per la versione Early Access di, shooter spaziale con elementi roguelike che uscirà nella sua edizione definitiva il prossimo 26 Maggio su

L'update aggiorna Everspace alla versione 0.7, aggiungendo tra le altre cose una nuova torretta lanciamissili e una nuova razza aliena chiamata "Ancients". Si tratta dell'ultimo aggiornamento in attesa della release definitiva di Everspace, programmata per il prossimo 26 Maggio su Steam e Xbox One. A fondo pagina vi abbiamo riportato qualche screenshot tratto dal gioco, dove potete apprezzare la qualità grafica di questo interessante shooter spaziale che presenta elementi roguelike insieme a un sistema di crafting per potenziare la vostra nave.