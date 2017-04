Everybody's Golf per PlayStation 4 esce il 30 agosto in Europa

ha annunciato cheper PlayStation 4 sarà disponibile in Nord America dal 29 agosto, in Europa dal 30 agosto e in Giappone dal 31 dello stesso mese, in formato retail e digitale.

Everybody's Golf (precedentemente conosciuto come New Everybody's Golf) arriva in concomitanza con il ventesimo anniversario della serie e presenta un gameplay di stampo arcade semplice da apprendere ma difficile da padroneggiare. Il gioco mantiene lo stile cartoon tipico della saga.

Il titolo sarà in vendita al prezzo di 39.99 euro, tutti coloro che effettueranno il preordine sul PlayStation Store riceveranno uno speciale avatar esclusivo, oltre ai seguenti contenuti: The 20th Anniversary Course, Rabbit Mascot Costume, T-Shirt esclusiva, Premium Kart e un tema dinamico.