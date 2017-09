Everybody's Golf è il titolo più venduto sul PlayStation Store giapponese

ha pubblicato la lista dei titoli più venduti sulgiapponese nel periodo compreso tra il 23 agosto e il 3 settembre. Al comando troviamo, titolo estremamente popolare nel Paese del Sol Levante, seguito da

Di seguito vi riportiamo la lista completa dalla posizione uno alla venti:

Everybody’s Golf

Dragon Quest III

Undertale

Rainbow Six Siege

Resident Evil Revelation: Unveiled Edition

Dragon Quest II

Dragon Quest X All in One Package

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Kaiji VR: Zetsubo no Tekkotsu Watari

Dragon Quest XI

Nights of Azure 2

Horizon Zero Dawn

Dragon Quest

Mega Man Legacy Collection

Gravity Rush 3

Yomawari: Midnight Shadows

Bloodborne

Mega Man Legacy Collection 2

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Windjammers

Termina dunque il primato di Dragon Quest III: The Seeds of Salvation, in testa fino alla scorsa settimana ma scalzato oggi da Everybody’s Golf, mentre con la sua terza posizione Undertale si conferma un piccolo cult per il pubblico nipponico. Lo sportivo sviluppato da Clap Hanz e SIE Japan Studio è stato inoltre osservato speciale dell'azienda Media Create, le cui analisi di mercato confermano il primo posto di Everybody’s Golf su PlayStation 4 anche in formato reatil.