La serietorna finalmente su PlayStation 4 con un capitolo che rinnova la formula ludica della serie senza snaturarla. Si tratta di un episodio incentrato sul multiplayer, che aggiunge interessanti novità alla produzione pur mantenendo inalterato tutto il carico di divertimento cui la saga ci ha da sempre abituato.

Il gioco sarà disponibile in Europa dal 30 agosto in esclusiva su PS4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Everybody's Golf.