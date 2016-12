Everyeye Awards 2016: vota la miglior esperienza multiplayer dell'anno

rappresentano ormai una grossa fetta del mercato videoludico e sono tanti coloro che preferiscono dedicarsi alle esperienze multigiocatore per divertirsi in compagnia degli amici (e perchè no, di perfetti sconosciuti). Votate il miglior gioco multiplayer del 2016.

Le attività cooperative e le incursioni nella Zona nera di The Division, oppure le battaglie corali di Battlefield 1? O ancora, cambiando prospettiva, la spassosa esperienza locale proposta da Overcooked? Fra le esperienze multiplayer che si sono distinte nel corso dell'anno c'è anche un inaspettato titolo VR, un frenetico TPS, e ovviamente Overwatch, il rivoluzionario Hero Shooter di Blizzard.

I validi esponenti della categoria non sono mancati durante l'anno che sta per terminare, votate il vostro preferito nel sondaggio qui sotto, sul nostro forum potete motivare la vostra scelta e discuterne insieme alla community di Everyeye.