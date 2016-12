Everyeye Awards 2016: Vota la miglior esperienza VR dell'anno

Il 2016 è stato l'Anno Zero della realtà virtuale. Sul mercato sono arrivati i visori di. Fra le produzioni dedicate alla Realtà Virtuale se ne distinguono alcune che provano a sfruttare il nuovo linguaggio in maniera diversa dal solito, per costruire esperienze decisamente peculiari.

Ci sono anche titoli più classici, che puntano invece sull'effetto meraviglia, ed altri che provano a rileggere esperienze classiche sfruttando in buona sostanza la nuova prospettiva. Votate la miglior esperienza VR del 2016 tra Werewolves Within, Batman Arkham VR, RIGS Mechanized Combat League, Rez Infinite, Wayward Sky, Chronos, The Climb, EVE Valkyrie, Lucky's Tale, Edge of Nowhere, Eagle Flight, Robinson: The Journey, Thumper e Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission.