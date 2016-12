Everyeye Awards 2016: vota il miglior gioco d'azione e avventura

È una categoria bella ampia, quella degli action/adventure, in cui finiscono per ricadere prodotti di ogni risma. Da, passando per

Il filo conduttore che lega tutte queste produzioni è l'incedere avventuroso e movimentato, capace di appassionare il giocatore e coinvolgerlo in un'esperienza quasi sempre (ma non esclusivamente) votata al Single Player.



In calce alla notizia trovate il sondaggio, di seguito i titoli in nomination per la categoria miglior gioco di azione e avventura: Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last Guardian, Mirror's Edge Catalyst, Dishonored 2, Mafia III, Watch Dogs 2, Ratchet & Clank, Hitman, Hyper Light Drifter, Furi e Dead Rising 4. Se volete motivare la vostra decisione potete farlo a questo indirizzo.