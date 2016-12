Everyeye Awards 2016: Vota il miglior gioco indipendente dell'anno

l mercato indipendente ci ha regalato. Tutti i mesi sono arrivati prodotti interessanti, fuori dagli schemi, originali e con idee di gameplay veramente distintive.

Alcuni team di sviluppo si sono concentrati su un concetto di narrazione capace di riscrivere le regole dello storytelling interattivo, altri si sono invece presentati come spietati arcade che parevano usciti da un'epoca lontana; e non è mancato poi chi ha fatto del meta-videogioco il suo tratto distintivo. Come sempre, insomma, è proprio dal sottobosco indipendente che arrivano le idee di rottura e i titoli capaci di rifiutare con decisione i canoni dello sviluppo mainstream.

Senza ulteriori indugi, votate il miglior Gioco Indipendente del 2016 tra Inside, Furi, Abzù, Redout, Hyper Light Drifter, Firewatch, Pony Island, Superhot, Owlboy, Severed, The Witness, Devil Daggers, Fru, Oxenfree, Salt & Sanctuary, Enter the Gungeon, Orwell e Virginia.