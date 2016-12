Everyeye Awards 2016: Vota il miglior sparatutto dell'anno!

Il 2016 è stato l'anno della rivalsa di un genere che per qualche tempo ha attraversato una forte crisi creativa. Fra, titoli ibridati con meccaniche MOBA,e produzioni con un'avventura movimentata, abbiamo attraversato un'annata discretamente interessante per gli appassionati del genere.

Arrivato il momento di tirare le somme, vi chiediamo quindi di eleggere il vostro sparatutto preferito tra Battlefield 1, Titanfall 2, DOOM, Gears of War 4, Overwatch, Shadow Warrior 2, Superhot, Quantum Break, The Division, Plants Vs Zombies Garden Warfare 2, Far Cry Primal e Call of Duty Infinite Warfare.