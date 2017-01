Everyeye Awards: vota la miglior avventura grafica dell'anno

Sono cambiate molto, le avventure grafiche. Dopo l'arrivo delle serie episodiche targate, sempre più esponenti del genere hanno rinunciato quasi integralmente alla componente ludica, per farsi in fin dei conti racconti interattivi in qualche maniera influenzabili dalle scelte e dalle azioni del giocatore.

In questo panorama, tuttavia, c'è ancora chi conserva il ricordo dei grandi capolavori del passato, e si presenta sul mercato con la visuale in prima persona di Myst, o un inventario che sembra uscito dai titoli LucasArts. Considerando anche chi cerca di mediare fra queste due tendenze, il genere delle Avventure Grafiche è stato molto frequentato nel 2016: votate la proposta migliore.