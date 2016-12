Everyeye Awards: Vota la miglior esclusiva Microsoft (Xbox One e PC) del 2016

Con la convergenza di Xbox e Windows 10, non ha più molto senso parlare di esclusive Xbox One, se non ci si limita -ovviamente- ad osservare il fronte console. Abbiamo quindi allargato la categoria a esclusiveper entrambe le piattaforme.

Perché è innegabile che l'azienda di Redmond resti ancora oggi un enorme polo produttivo, capace di accentrare sforzi creativi ed economici, per portare sul mercato titoli di qualità, con un marchio ed una identità fortemente riconoscibili. Sono tante le esclusive Microsoft che hanno visto la luce nel 2016, vi chiediamo di eleggere la migliore tra quelle elencate di seguito: Quantum Break, Forza Horizon 3, Gears of War 4, Dead Rising 4, FRU, ReCore e Killer Instinct Season 3.

I validi esponenti della categoria non sono mancati durante l'anno che sta per terminare, votate la miglior esclusiva Xbox One e Windows 10 nel sondaggio qui sotto, sul nostro forum potete motivare la vostra scelta e discuterne insieme alla community di Everyeye.