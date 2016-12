Everyeye Awards: Vota il miglior gioco di ruolo del 2016

Quella deiè una categoria decisamente eterogenea. La svolta action intrapresa da diverse saghe ha ridotto la presenza di esponenti fedeli alla tradizione dei JRPG, ma negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una sorta di "reazione di ritorno", che ha portato all'uscita di titoli come

D'altro canto non bisogna dimenticare il filone dei GDR occidentali: anche questo settore si muove in direzione di una riscoperta nostalgica dei classici, grazie a titoli modellati sullo stile di Baldur's Gate (Obsidian è la software house più attiva, in tal senso), ma ci sono anche prodotti più moderni, con un gameplay fortemente ibridato, che ad una progressione di chiaro stampo ruolistico accompagnano un gameplay di tutt'altro sapore (e pensiamo ad esempio a Deus Ex). Scegliere non sarà facile: votate per eleggere il miglior GDR del 2016!