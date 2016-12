Everyeye Awards: Vota il miglior personaggio del 2016

Sono aperte le votazioni per eleggere il miglior personaggio del 2016! Saranno le battute taglienti di Nathan, a conquistarvi, oppure il character design esuberante di Tracer, personaggio simbolo del vasto roster di Overwatch?

Votate il miglior personaggio videoludico del 2016 tra Tracer (Overwatch), Nathan Drake (Uncharted 4), Doomguy (DOOM), Same Drake (Uncharted 4 Fine di un Ladro), Trico (The Last Guardian), Ardyn Izuna (Final Fantasy XV) e Emily (Dishonored 2).

I validi esponenti della categoria non sono mancati durante l'anno che sta per terminare, potete esprimere la vostra preferenza tramite il sondaggio qui sotto mentre sul nostro forum potete motivare la vostra scelta e discuterne insieme alla community di Everyeye.