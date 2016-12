Everyeye Awards: Vota il miglior Remake/Remaster del 2016

Che sia per non perdere un grande patrimonio storico di produzioni eccezionali o per far fronte ad una generalizzata crisi creativa, sul mercato si sono riversati negli ultimi anni quantità impressionanti di edizioni rimasterizzate, restaurate, aggiornate e parzialmente riscritte di vecchie glorie del gaming.

Tra chi arriva da un passato lontanissimo come Day of Tentacle e chi si presenta in forma di trilogia, i Remaster del 2016 sono parecchi: votate il migliore tra Darksiders Warmastered Edition, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, BioShock The Collection, Dragon Quest VII Frammenti di un Mondo Dimenticato, Odin Sphere Leifthrasir, Shadow Complex Remastered, Valkyria Chronicles Remastered, Day of the Tentacle Remastered, The Legend of Zelda Twilight Princess HD, Gravity Rush Remastered e Resident Evil 0 HD Remaster.

