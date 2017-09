Everyeye.it cerca nuovi newser per la sezione Videogiochi (Solo Weekend)

seleziona nuovi collaboratori interessati all'inserimento di notizie nella sezione: il ruolo comprende la ricerca, l'inserimento e la traduzione di notizie inerenti il mondo dei videogiochi: nuovi trailer, analisi dati di vendita, nuove uscite, classifiche, rumor, curiosità e altro ancora.

Il lavoro si svolge da casa in autonomia (sotto la supervisione di un responsabile) all'interno di alcune fasce orarie predefinite, nello specifico al momento abbiamo bisogno di newser disposti a lavorare su "turni" mattutini e pomeridiani nel fine settimana (Sabato e Domenica), dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Non è del tutto esclusa la possibilità di spostarsi su altri turni, in base alle esigenze della redazione. La disponibilità negli orari appena descritti è necessaria e indispensabile, oltre alla conoscenza della lingua italiana, una buona capacità di espressione e comprensione, un'ottima capacità di tradurre e riadattare testi in lingue straniere (obbligatoriamente inglese, altri idiomi costituiscono titolo preferenziale).

La collaborazione è retribuita, i dettagli saranno discussi con i candidati in forma privata. Gli interessati possono inviare la propria candidatura allegando, oltre al curriculum vitae, un minimo di cinque notizie di almeno 400 caratteri corredate da link alla fonte originale, per controllare la qualità delle traduzioni. Le notizie devono essere originali e scritte interamente di vostro pugno, l'indirizzo a cui inviare materiale e candidatura è jobs@everyeye.it.