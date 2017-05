Everyeye.it al Computex di Taipei: approfondimenti e novità dalla fiera

Everyeye.it partecipa aldi Taipei, la più grande fiera mondiale dedicata al mondo dei computer, con novità su PC, periferiche, accessori, processori, schede video e gadget tecnologici da parte dei maggiori produttori come, Acer,e AMD, solamente per citarne alcuni.

Tra le prime novità presentate al Computex di Taipei segnaliamo i nuovi laptop Asus Zenbook e Vivobook, MAX-Q, Samsung 9 Pro e il PC Dell Inspiron 27 7000, senza dimenticare la scheda MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z, i processori Intel Core i9 per PC High-End e i notebook gaming di MSI.

Inoltre, abbiamo visitato il Syntrend Creative Park, uno dei più importanti grandi magazzini dell'elettronica di Taipei, un vero paradiso per gli amanti dei computer, e non solo... Per tutte le novità dal Computex 2017 (in programma fino al 3 giugno) vi invitiamo a visitare l'home page di Everyeye.it e della sezione Tech, oltre alla pagina Facebook TechEye e il profilo di Alessio Ferraiuolo (Responsabile sezione Tech di Everyeye.it) dove troverete aggiornamenti in tempo reale sulle novità più calde dal Computex di Taipei.