Everyeye.it regala 700 codici per provare Laser League dal 27 al 29 ottobre!

Dal 27 al 29 ottobre si terrà il primo Field Test di, il nuovo gioco degli autori di OlliOlli e Not A Hero. Everyeye.it, in collaborazione con il publisher, mette a disposizione dei suoi lettori benper accedere alla fase di test su PC.

Il Field Test di Laser League darà la possibilità di prendere parte a sfide 3v3 ambientate in una selezione della arene present nel gioco completo. Questo test è stato ideato con l’intenzione di dare un primo assaggio dei contenuti e permetterà agli sviluppatori di ricevere i primi feedback che permetteranno di capire cosa, eventualmente, modificare o migliorare in vista del lancio previsto per il 2018.



Per ottenere la vostra chiave per il Field Test di Laser League vi basterà effettuare il login su Everyeye.it (oppure, registrati) con il vostro account e successivamente cliccare sul pulsante blu con la scritta "Clicca qui per richiedere il codice" che trovate qui sotto. Fatto questo troverete il codice nella vostra pagina profilo (per raggiungerla vi basterà cliccare sul vostro nickname in alto a destra su qualsiasi pagina del nostro sito), nella sezione "Codici Beta". La chiave ottenuta potrà essere utilizzata su Steam per riscattare il client per l'accesso alla fase di prova di Laser League.

Abbiamo a disposizione 700 codici per il Field Test su PC, che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 ottobre. Una volta ottenuta la chiave potrete riscattarla registrandovi sul sito ufficiale del gioco, otterrete così un codice da utilizzare per iniziare a scaricare il client della beta da Steam. Buon divertimento!