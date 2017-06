Everyeye.it ti invita alla PlayStation E3 Night a Roma il 12 giugno

In occasione dell'organizza una specialea Roma: dalla prima serata di lunedì 12 giugno e per tutta la notte, Sony terrà un evento che vedrà la presenza di stampa, influencer, YouTuber e ambasciatori del mondo PlayStation e che culminerà con la trasmissione della

Durante la PlayStation E3 Night sarà possibile provare i più recenti giochi del catalogo PlayStation 4, nonché partecipare a una serie di attività organizzate dallo staff di Sony Italia fino alle 04:00 del mattino del 13 giugno, quando potrete assistere alla proiezione della conferenza E3 in diretta da Los Angeles. Everyeye.it mette a disposizione un invito per un fortunato lettore (con eventuale accompagnatore), che potrà dunque partecipare a questo evento per vivere l'E3 di PlayStation in una cornice esclusiva, in compagnia di tanti ospiti e appassionati.

Come fare per ricevere l'invito? Esprimi la tua passione per il mondo PlayStation nello spazio qui sotto dedicato ai commenti e facci capire perchè dovremmo scegliere proprio te. Il fortunato lettore che si aggiudicherà l'ingresso alla PlayStation E3 Night verrà in seguito contattato dal nostro staff per confermare la presenza e la partecipazione. La location verrà comunicata in privato al vincitore. Non è previsto rimborso spese per raggiungere il luogo dell'evento, la partecipazione alla PlayStation Night è gratuita.