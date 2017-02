Everyeye.it distribuirà 500 chiavi per la Closed Beta di Ghost Recon Wildlands

Se siete tra i curiosi di provare la Closed Beta di, allora sarete felici di sapere chedistribuirà ai suoi utenti ben 500 chiavi per accedere alla versione di prova del tps tattico diche si terrà tra il 3 e il 6 febbraio.

La chiave sarà valida per ogni piattaforma sulla quale la beta si svolgerà (PC, PS4 e Xbox One), e vi permetterà di invitare altri 3 giocatori (è necessario che le persone invitate siano amici sul portale Ubisoft Club).

La distribuzione dei codici inizierà domani, Giovedì 2 Febbrario alle ore 11:00; per riscattare la vostra chiave basterà essere registrati su Everyeye.it e richiederla dalla vostra pagina del profilo (sezione Codici Beta). Buon divertimento!