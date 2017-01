Everyeye Live: Q&A migliori film del 2016 in diretta oggi su Twitch alle 17:00

Appuntamento speciale oggi pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye: a partire dalle 17:00,saranno in diretta per un ricco approfondimento dedicato aiusciti nelle sale nel corso del 2016.

Da Zootopia a Batman v Superman Dawn of Justice, passando per Deadpool, Rogue One A Star Wars Story, Suicide Squad, Captain America Civil War, Inferno, X-Men Apocalypse, Warcraft: L'Inizio e Doctor Strange, sono davvero tante le produzioni di rilievo arrivate nelle sale durante l'anno appena trascorso.

Durante la diretta andremo alla scoperta dei migliori film del 2016 e risponderemo in dirette alle vostre domande, potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch di Everyeye.it per essere sempre aggiornati sul palinsesto di Everyeye Live e ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter intervenire in chat durante la diretta e interagire con la redazione e la community. Vi aspettiamo alle 17:00 su Twitch, non mancate!