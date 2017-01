Everyeye Live: Q&A sui film più attesi del 2017 in onda su Twitch all 17:00

Nuovo appuntamento dedicato alsul canale Twitch di Everyeye: a partire dalle 17:00,saranno in diretta per uno speciale approfondimento dedicato ai film più attesi dell'anno appena iniziato.

Da Baywatch a Fast and Furious 8, passando per Power Rangers, Guardiani della Galassia Volume 2, Justice League, Alien Covenant, Logan, Thor Ragnarock e The LEGO Batman Movie, sono tante le produzioni in arrivo sul grande schermo nel corso del 2017. Durante la diretta risponderemo alle vostre domande e curiosità in merito. Vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch di Everyeye.it per essere sempre aggiornati sul palinsesto di Everyeye Live e ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter intervenire in chat durante la diretta e interagire con la redazione e la community. Vi aspettiamo alle 17:00 su Twitch, non mancate!