Everyeye Live: Resident Evil 7, Yakuza 0, Q&A, Nomination Oscar 2017

Inizia una nuova settimana e come di consueto torna l'appuntamento con la programmazione di Everyeye Live: nei prossimi sette giorni vi proporremo, tra le altre cose, i gameplay di, una nuova sessione di Q&A e il terzo appuntamento con ladedicata ad Outlast...

Di seguito, il calendario (in continuo aggiornamento) delle trasmissioni in programma per la settimana che va dal 23 al 29 gennaio 2017:

Lunedì 23 Gennaio 2017

Martedì 24 Gennaio 2017

Ore 17:00 - Battlefield 1

Ore 21:00 - Nomination Oscar 2017 - Impressioni e commenti con Serena Catalano

Mercoledì 25 Gennaio 2017

Ore 21:00 - (dis)Comfort Zone: Outlast (Episodio 3)

Giovedì 26 Gennaio 2017

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Yakuza Zero

