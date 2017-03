Come annunciato dallo sviluppatoree da, già disponibile dal 21 marzo su PlayStation 4, arriverà su PC (via Steam) il prossimo 21 aprile.

Everything si presenta come un simulazione procedurale di tutto ciò che è presente in natura: non ci saranno missioni da compiere di alcun tipo, ma solo una continua evoluzione e interconnessione dinamica fra tutti gli elementi presenti a schermo.

Everything è già disponibile su PlayStation 4, mentre arriverà su Steam il 21 aprile 2017. In apertura di articolo trovate un gameplay trailer, grazie al quale potete farvi una prima idea sulle dinamiche di gioco di questo particolare prodotto.