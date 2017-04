Evil Seal sarà presente a Svilupparty 2017

Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine,farà il suo ritorno anche quest'anno. L'evento dedicato al mondo dello sviluppo dei videogiochi italiani indipendenti si terrà nel mese di maggio nella città di Bologna.

Fra i giochi che saranno presenti in fiera, troviamo anche Evil Seal, videogame per PC e sviluppato da Raffaele Mandese. Si tratta di un action horror MMO, in cui il giocatore avrà modo di scegliere un personaggio e, attraverso un inventario, raccogliere materiale per difendersi da un esercito di creature malvagie. L'obiettivo sarà quello di salvare il pianeta in un percorso scandito dalla rottura dei Sette Sigilli dell'Apocalisse: ognuno di questi comporterà un aumento della difficoltà, con l'introduzione di nuove ambientazioni e nuove creature. In cima all'articolo trovate un filmato con cui poter dare un primo sguardo alle meccaniche di gameplay del gioco.

Svilupparty 2017 si terrà a Bologna nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio. A questo indirizzo, potete reperire maggiori informazioni.