Ex BioWare: EA punta a monetizzare con giochi multiplayer con microtransazioni

Manveer Heir, ex designer presso, ha mosso delle pesanti accuse nei confronti delle recenti politiche adottate da, il colosso statunitense che nei giorni scorsi ha preso la discussa decisione di chiudere lo studio die revisionare il progetto legato a Star Wars.

Hier, che ha lavorato in BioWare Montreal per sette anni, ha dichiarato che il publisher statunitense "spinge generalmente per la produzione di più giochi open world, e il motivo è che sono più facilmente monetizzabili". Facendo riferimento a Mass Effect 3, inoltre, Hier spiega come i pacchetti di carte siano stati implementati nel multiplayer del gioco cosicché "la gente continuasse a tornare, invece che giocare dalle 60 alle 100 ore".

Il successo ottenuto con Mass Effect 3 tramite l'attuazione di questa strategia, a quanto pare, si è rivelato la chiave di volta per il cambio del modus operandi di EA: "Il quantitativo di soldi che generammo solo con questi pacchetti fu così importante che si è rivelato il motivo per cui Dragon Age ha ora il multiplayer, e per cui tanti altri giochi EA che non avevano la componente online, ora ce l'hanno. Ho visto gente spendere letteralmente più di 15.000 dollari in pacchetti di carte di Mass Effect 3".

Guardando al presente, Hier dichiara che la sola esistenza del nuovo gioco targato BioWare, Anthem, è dovuta al potenziale guadagno legato al multiplayer e alle microtransazioni.

"Per quanto riguarda EA, i giochi single player sono morti per il momento", ha infine concluso.