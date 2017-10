Ex dipendente Square-Enix arrestato: comprava console a nome del publisher

Un ex dipendente di, è stato arrestato nei giorni scorsi, accusato di aver acquistato uno stock di console a nome del publisher, per poi rivenderle traendo un notevole profitto da questa operazione.

Takada ha lavorato come Sales Manager di Square-Enix e una volta licenziato ha comunque mantenuto folti contatti con i distributori, tramite i quali acquistava console di vario tipo a nome della compagnia giapponese, riuscendo così a non pagare l'hardware. Fatto questo, Takada rivendeva immediatamente le console ottenute guadagnando notevoli somme di denaro.

Gli eventi narrati si sono verificati tra il 2011 e il 2013, Takada ha danneggiato Square-Enix per una somma pari a 1,4 milioni di yen, circa 10.500 euro al cambio attuale. Takada è ora in attesa di giudizio, Square-Enix si è detta decisa ad andare fino in fondo alla vicenda.